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قيادات بحركات مسلحة سودانية تصل أديس أبابا لهذا السبب

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

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وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قيادات من الحركات المسلحة السودانية للقاء المبعوث الأمريكي إلى بلادهم السفير دونالد بوث لبحث تطورات عملية السلام.
جاء ذلك في بيان، الجمعة، للمتحدث باسم الجبهة الثورية (تضم حركات مسلحة سودانية) أسامة سعيد ، اطلعت الأناضول على تسخة منه.وقال البيان إن زيارة رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس ومعه قيادات من الحركات المسلحة (لم يسمهم) إلى أديس أبابا، تأتي في إطار السعي للوصول إلى سلام عادل وشامل بمشاركة كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضية السلام بالسودان.
وأشار إلى أن اللقاء مع المبعوث الأمريكي للسودان بالعاصمة الإثيوبية "بغرض التشاور حول سبل تحريك العملية السلمية في السودان التي انطلقت من جوبا عاصمة جنوب السودان حيث توصل فيها أطراف العملية إلى تفاهمات تمهد الطريق لتحقيق السلام".
وتابع: "سيتم التباحث حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة دعماً للوصول إلى سلام عادل وشامل".
وانطلقت في 14 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعاصمة جنوب السودان جوبا، مباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، من أجل التوصل لاتفاق سلام.وتجري هذه المفاوضات عبر مسارين يضم الأول الحركة الشعبية – بقيادة عبد العزيز الحلو، والثاني تشارك فيه الجبهة الثورية التي تضم حركات من إقليم دارفور علاوة على الحركة الشعبية – قيادة مالك عقار، وفصائل أخرى تمثل شرق السودان وشماله.وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان. -

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