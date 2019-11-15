بريطانيا.. عزل قس اتهم زعيم المعارضة بالتعاطف مع الإرهاب

15 نوفمبر 2019 - 10:10 م

عزلت السلطات البريطانية، قسا من منصبه بعد أن اتهم زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، بـ"التعاطف مع الإرهاب"، وظهور منشورات له تحض على الإسلاموفوبيا.



وأعلنت الكنيسة الأسكتلندية، في بيان لها، أنه تم فتح تحقيق ضد القس ريتشارد كاميرون، بعد وصفه الإرهاب بأنه "مشكلة يجب على الإسلام معالجتها".

وأشار البيان، إلى عزل القس إداريا بمقتضى الإجراءات القانونية، مع استمرار التحقيق معه.

وأوضح أن إجراءات العزل الإداري تتيح التحقيق مع القس حول اتهاماته الموجهة لكوربين، ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي الداعية إلى "الإسلاموفوبيا".

وسأل القس ريتشارد كاميرون، زعيم حزب العمال البريطاني كوربين، خلال زيارته لمدينة غلاسكو الأسكتلندية، الأربعاء، قائلا: "هل تعتقد أنه يجب على الشخص الذي سيكون رئيس وزراء لهذا البلد أن يكون "متعاطفًا مع الإرهاب"؟ تُرى من سيكون أول إرهابي يتم دعوته إلى مجلس العموم عندما تصبح رئيسًا للوزراء؟".

ويذكر أن القس، شارك من خلال حسابه الشخصي على تويتر، عبارات مثل: "أفضل طريقة للقضاء على الإسلام هي التبشير بالمسيح"، كما وصف الإرهاب بأنه "مشكلة يجب على الإسلام معالجتها".