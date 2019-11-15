ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

15 نوفمبر 2019 - 09:53 م

شهد سعر صرف الدولار اليوم الجمعة، أمام الجنيه استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك، وفقا لآخر تحديثات عدد منها.

البداية مع البنك المركزى المصرى، حيث سجل سعر صرف الدولار 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري، 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى، بلغ سعر العملة الخضراء، 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة، 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر، بلغ سعر العملة الأمريكية 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.