  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:33 م
بحث متقدم
البنك المركزي

خفض «المركزي» للفائدة للمرة الثالثة.. من الرابح ومن الخاسر؟

السعودية

300 دليل تطيح بمسئولين بارزين في السعودية

ذباب

انتشار الذباب بكثافة بمصر.. وخبراء يكشفون السبب

موز

كيف قادت «3 كيلو موز» شابًا لحبل المشنقة بقنا؟

أرشيفية

كلاب ضالة تثير الذعر وتعقر 18 شخصًا بالجيزة

قيس سعيد

"قيس سعيد" يكلف مرشح النهضة بتشكيل الحكومة

محمد صلاح

صورة.. «محمد صلاح» يحمل الصليب بالكنيسة ويفجر جدلاً عارمًا

أرشيفية

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدًا

هيثم زكي وخطيبته

رسالة مؤثرة من خطيبة «هيثم أحمد زكي». ماذا قالت عن وفاته؟

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الثورة الرقمية تتطور في غياب الأديان والأخلاق

الشوط الأول.. الأرجنتين تتقدم على البرازيل بهدف «ميسي»

الرياضة

ميسي
ميسي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بهدف لكل منهما.. مصر تنهي الشوط الأول بالتعادل

#

المنتخب الأوليمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف

#

الشوط الأول.. الزمالك يتثدم على جينيراسيون السنغالي

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الإنتاج الحربي

البرازيل

ميسي

الارجنتين

المصريون

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين، على البرازيل، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من البرازيل، والذى نجح فى الحصول على ركلة جزاء، بعد عرقلة جبرييل خيسوس داخل منطقة جزاء الأرجنتين، والذى سددها مهاجم مانشستر سيتي، برعونة كبيرة، خارج مرمى التانجو، فى الدقيقة 10.

ونجح النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى، فى تسجيل هدف الأرجنتين فى الدقيقة 14، بعد متابعته لكرة مرتدة من أليسون حارس السيليساو، والذى تصدى لركلة جزاء من البرغوث الأرجنتينى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السوبر كلاسيكو.. «ميسي» يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل
» "الطيب" يحذر من وحوش الجرائم الجنسية
» موقف حاسم من أمير الكويت بشأن حل مجلس الأمة
» بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من موجة طقس بارد
» حارس البرازيل: «صلاح» غير نظرتي للعرب
» شاهد.. ماذا قال أطفال ليفربول لـ«صلاح»؟
» دولة عظمى تعقد صفقة ضخمة مع السعودية
» تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين
» جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة
» "هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"
» تفاصيل أول مكالمة بين "ترامب" ورئيس أوكرانيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح