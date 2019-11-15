بعد تهديدها مصر.. "بكري": على واشنطن إعادة حساباتها معنا

الطيب حسين
ندد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بما سماها "التهديدات الأمريكية لمصر"، مشددًا على ضرورة أن تعيد واشنطن حساباتها في التعامل مع القاهرة.
وكتب "بكري"، عبر حسابه على "تويتر": "لايحق لأمريكا وغير امريكا ان تتدخل في الشؤون الداخليه المصريه وأن تملي شروطها علي الحكومة المصريه ، لقد أذاعت الوكالات ان وزيري الدفاع والخارجيه الأمريكيين هددا بفرض عقوبات علي مصر حال اقدامها علي الحصول علي طائرات سوخوي 35 من روسيا".
وتابع: "زمن إملاء الشروط إنتهي ، وعلي واشنطن ان تعيد حساباتها وأن تكف عن فرض الشروط ، مصر هي وحدها صاحبة القرار وفقا لمصالحها".
لايحق لأمريكا وغير امريكا ان تتدخل في الشؤون الداخليه المصريه وأن تملي شروطها علي الحكومة المصريه ، لقد أذاعت الوكالات ان وزيري الدفاع والخارجيه الأمريكيين هددا بفرض عقوبات علي مصر حال اقدامها علي الحصول علي طائرات سوخوي 35 من روسيا ، زمن املاء الشروط إنتهي ، وعلي واشنطن ان— مصطفى بكري (@BakryMP) November 15, 2019
لايحق لأمريكا وغير امريكا ان تتدخل في الشؤون الداخليه المصريه وأن تملي شروطها علي الحكومة المصريه ، لقد أذاعت الوكالات ان وزيري الدفاع والخارجيه الأمريكيين هددا بفرض عقوبات علي مصر حال اقدامها علي الحصول علي طائرات سوخوي 35 من روسيا ، زمن املاء الشروط إنتهي ، وعلي واشنطن ان— مصطفى بكري (@BakryMP) November 15, 2019
تعيد حساباتها وأن تكف عن فرض الشروط ، مصر هي وحدها صاحبة القرار وفقا لمصالحها— مصطفى بكري (@BakryMP) November 15, 2019
فجر05:01 ص
فجر
05:01
شروق
06:27
ظهر
11:44
عصر
14:41
مغرب
17:02
عشاء
18:32