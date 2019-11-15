بالفيديو.. صابرين تنهار في البكاء بسبب صلاح عبدالله

تحدث عبد الله عن صابرين وعلاقتها بوالدها الراحل، ورغم محاولتها منعه من الحديث لكنه أصر على تذكر موقفها مع والدها.

جاء ذلك خلال لقاء صابرين ببرنامج "أنا وبنتي" تقديم شريف منير وابنته أسما المذاع عبر قناة "ON E "، ورافقها في الحلقة الفنان صلاح عبد الله.

وقال صلاح عبد الله إن علاقة صابرين بوالدها كانت علاقة خاصة، مؤكدًا أنها وقت مرضه كانت تراعيه قائلًا: "هو شالها وهي صغيرة وهي شالته بعد ما كبر".

وبدأت صابرين في البكاء وتحدثت عن والدها وقالت: «إن على كل شخص أن يهتم ويراعي والديه وأن يعلم أولاده هذا الأمر».

وأكدت صابرين، أنها لم تنفصل عن والديها أبدًا وكان شرطها دائما عند الزواج أن والديها يعيشان معها.