شاهد.. «صلاح عبدالله» يبكي «صابرين»

15 نوفمبر 2019 - 06:45 م

انهارت الفنانة صابرين في البكاء أثناء حديث الفنان صلاح عبدالله عن علاقتها بوالدها الراحل، وخاصة أثناء مرضه.

وخلال استضافتهما في حلقة الأمس من برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما" على قناة (ON E )، تطرق عبدالله إلى علاقة صابرين بوالدها، وسط محاولات من جانبها باءت بالفشل لإثنائه عن ذلك.

ووصف عبدالله، علاقة صابرين بوالدها بأنها كانت علاقة خاصة، مشيرًا إلى أنها كانت تتولى رعايته خلال فترة مرضه، معلقًا: "هو شالها وهي صغيرة، وهي شالته بعد ما كبر".

لتنهار "صابرين" في البكاء، موصية كل شخص بأن يهتم ويرعى والديه وأن يعلم أولاده هذا الأمر.

وكشفت صابرين أنها لم تنفصل في يوم من الأيام عن والديها، حتى إنها اشترطت عند الزواج أن يعيشا معًا.