سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدًا

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس السبت معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 25 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 20

الوجه البحري والقاهرة 26 20

جنوب سيناء والغردقة 29 22

شمال الصعيد 27 17

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 22