تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين

15 نوفمبر 2019 - 05:55 م

وضعت المملكة العربية السعودية تعليمات مشددة للجماهير المسافرة إليها من أجل حضور مباريات كأس السوبر الإسباني، حسبما كشفت صحيفة "إسبانيول" الإسبانية.

وضمت قائمة التحذيرات كلا من:

- المثلية الجنسية يتم المعاقبة عليها بالسجن والإعدام.

- استخدام الكحول يتم المعاقبة عليها بالسجن والجلد.

-محاولة تمويل مواد إباحية يُعاقب عليها بالسجن.

- سيتم منع تام على غير المسلمين لزيارة الحرمين الشريفين.

- لن يسمح للرجال ارتداء الشورت، ويشْترط على النساء ارتداء العباءة ذات اللون الغامق.

- يحظر أي مظهر علني ذو طبيعة دينية غير إسلامية.

- قدْ تمنع السلطات الدخول إلى البلاد إذا كان هناك دليل على رحلة سابقة إلى إسرائيل أو إذا كانت مدرجة كدولة ميلاد.

- القيام بإغلاق نوافذ المركبة سواء كانت متوقفة أو أثناء سيرك.

- المخالفة التي يمكن اعتبارها جريمة بسيطة في إسبانيا قد تحمل عقوبة سجن في السعودية

وتستضيف السعودية السوبر الإسباني بنظامه الجديد، بمشاركة 4 فرق هي ريـال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا في يناير المقبل.