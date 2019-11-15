أول صورة لـ"عادل إمام" بعد شائعة وفاته

15 نوفمبر 2019 - 05:49 م

ضجت منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشائعات عن وفاة الفنان عادل إمام، بعد أن كتب نجله الأصغر "محمد" منشورًا غامضًا يطلب فيه الدعاء لمن "رحلوا عنا".

وكتب محمد إمام عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام": "طالما بتحس بالجرح تبقى لسه عايش ..طالما بتغلط تبقى لسه بتتعلم .. وطالما بتسعى يبقى لسة في أمل ..(أسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا).

وتفاعل العديد من متابعيه مع دعائه الذي ربطه البعض باحتمالية وفاة والده، وهو الأمر الذي رد عليه نجله الأكبر رامي إمام بتسريب صورة لوالده من كواليس مسلسل "فلانتينو" الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل.

وتعد هذه الشائعة هي الأحدث من نوعها حول الحالة الصحية للنجم الكبير، بعد أن ترددت أنباء عن نقله إلى المستشفى أكثر من مرة على مدار الشهور الماضية.