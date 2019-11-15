جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة

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غزة

الاحتلال

دير البلح

قتل عائلة

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتورطها في قتل أسرة كاملة في قطاع غزة، مدعية أن هذا جاء عن طريق الخطأ.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه استهدف منزلا سكنيا في دير البلح وسط قطاع غزة ليلة الأربعاء الماضية عن طريق الخطأ.

يشار إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد عائلة كاملة مؤلفة من ثمانية أشخاص، بينهم خمسة أطفال وامرأتان.

وزعم جيش الاحتلال، أنه كان على اعتقاد بأن المنزل المستهدف، كان خاليا من السكان المدنيين.

وقالب البيان، إنه تم إطلاق تحقيق في الغارة وعواقبها.


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