  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
أرشيفية

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدًا

الجماهير الاسبانية

تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين

هيثم زكي وخطيبته

رسالة مؤثرة من خطيبة «هيثم أحمد زكي». ماذا قالت عن وفاته؟

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الثورة الرقمية تتطور في غياب الأديان والأخلاق

ارشيفية

جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة

أرشيفية

الجنس فى المعابد.. هوس البحث عن الشهرة وحصد المال

ترامب

تفاصيل أول مكالمة بين "ترامب" ورئيس أوكرانيا

الطفلة جنة - أرشيفية

كلاكيت ثاني مرة.. «جنة» أخرى ضحية التعذيب فى الدقهلية!

أعمدة الإنارة

أعمدة الإنارة تخطف أرواح المصريين.. من المنقذ؟

تركى ال الشيخ

"هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"

قلق في ليفربول بسبب اصابة محمد صلاح

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تصريح جديد لـ«أبوتريكة» عن ليفربول وصلاح

#

طبيب ليفربول يفجر مفاجأة عن إصابة «صلاح»

#

طفل إنجليزي يروي كواليس كسر أنفه بسبب «صلاح»

#

محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

أثارت صحيفة مترو البريطانية، الغموض حول موعد عودة النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مواجهة ليستر سيتي، يوم 5 أكتوبر الماضي، في الدوري الإنجليزي، التي فاز فيها ليفربول بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى خروجه من معسكر المنتخب الوطني الذي تعادل 1-1 أمام كينيا، أمس الخميس، في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وتعرض صلاح للإصابة بعد تدخل عنيف من جانب حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، وعلى الرغم من عودته للمشاركة في المباريات لاحقًا إلا أنه اشتكى في أكثر من مناسبة من آلام في كاحل القدم، كان آخرها في مواجهة مانشستر سيتي في قمة البريميرليج، يوم الأحد الماضي، والتي فاز فيها الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز صلاح الهدف الثاني للريدز، ليصل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى 9 أهداف هذا الموسم.

ونشرت صحيفة "ميترو" نقلًا عن شبكة "سكاي سبورتس"، أن ليفربول ينتظر اكتشاف مدى إصابة محمد صلاح بعدما وصل إلى القاهرة للمشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر، إلا أن نتائج الفحوصات أدت إلى خروجه من المعسكر، حيث انتشرت صورة لصلاح وهو يرتدي حذاءًا واقيًا في قدمه اليسرى.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول سمح لصلاح بالتدريب منفردًا بعيدًا عن بقية زملائه في الفريق، كما منحه مدة راحة أطول خلال فترة التوقف الدولي من أجل استعادة نشاطه والتعافي من الإصابة، حيث يستعد الريدز لاستئناف مبارياته في البريميرليج بمواجهة كريستال بالاس، يوم 23 نوفمبر، على ملعب سيلهرست بارك.

ويتصدر ليفربول قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بعدما وسع الفجوة بينه وبين مانشستر سيتي إلى 8 نقاط، حيث تراجع السيتي إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة بإنتهاء الجولة الثانية عشر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "النهضة" تعلن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة
» بث مباشر.. مباراة البرازيل والأرجنتين
» شاهد.. ماذا قال أطفال ليفربول لـ«صلاح»؟
» دولة عظمى تعقد صفقة ضخمة مع السعودية
» "هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"
» ارتفاع ضحايا حريق «إيتاي البارود» لـ 8 أشخاص
» تدريبات استشفائيه للاعبي المنتخب الأولمبي
» «كاف» يرفض تأجيل مباراة النجم الساحلي والأهلي
» قلق في ليفربول بسبب اصابة محمد صلاح
» سر استبعاد محرز من قائمة "محاربو الصحراء"
» "برلمانى" يقدم الشكر للرئيس لإدراج منطقة المثلث ضمن الاستزراع السمكي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه