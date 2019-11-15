» قلق في ليفربول بسبب اصابة محمد صلاح

15 نوفمبر 2019 - 04:47 م

أثارت صحيفة مترو البريطانية، الغموض حول موعد عودة النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مواجهة ليستر سيتي، يوم 5 أكتوبر الماضي، في الدوري الإنجليزي، التي فاز فيها ليفربول بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى خروجه من معسكر المنتخب الوطني الذي تعادل 1-1 أمام كينيا، أمس الخميس، في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وتعرض صلاح للإصابة بعد تدخل عنيف من جانب حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، وعلى الرغم من عودته للمشاركة في المباريات لاحقًا إلا أنه اشتكى في أكثر من مناسبة من آلام في كاحل القدم، كان آخرها في مواجهة مانشستر سيتي في قمة البريميرليج، يوم الأحد الماضي، والتي فاز فيها الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز صلاح الهدف الثاني للريدز، ليصل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى 9 أهداف هذا الموسم.

ونشرت صحيفة "ميترو" نقلًا عن شبكة "سكاي سبورتس"، أن ليفربول ينتظر اكتشاف مدى إصابة محمد صلاح بعدما وصل إلى القاهرة للمشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر، إلا أن نتائج الفحوصات أدت إلى خروجه من المعسكر، حيث انتشرت صورة لصلاح وهو يرتدي حذاءًا واقيًا في قدمه اليسرى.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول سمح لصلاح بالتدريب منفردًا بعيدًا عن بقية زملائه في الفريق، كما منحه مدة راحة أطول خلال فترة التوقف الدولي من أجل استعادة نشاطه والتعافي من الإصابة، حيث يستعد الريدز لاستئناف مبارياته في البريميرليج بمواجهة كريستال بالاس، يوم 23 نوفمبر، على ملعب سيلهرست بارك.

ويتصدر ليفربول قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بعدما وسع الفجوة بينه وبين مانشستر سيتي إلى 8 نقاط، حيث تراجع السيتي إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة بإنتهاء الجولة الثانية عشر.