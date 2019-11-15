» تدريبات استشفائيه للاعبي المنتخب الأولمبي

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شوقى غريب

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب تقسيم اللاعبين الي قسمين في التدريبات التي جرت ظهر اليوم بعد أداء الجميع صلاة الجمعة.

وتم تقسيم اللاعبين في مران اليوم كالتالي:

* المجموعه التي لم تشارك في مباراة الكاميرون بالأمس ومجمعة البدلاء الذي تم تغييرهم أثناء لتدريبات في الجيم.

* خضعت مجموعة اللاعبين الأساسيين التي شاركت في المباراه لعملية استشفاء.

يذكر أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي كان قد قرر أمس إراحة اللاعبين من المران المسائي قبل انطلاق استعدادته للقاء نصف النهائي.

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