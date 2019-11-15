كلاكيت ثاني مرة.. «جنة» أخرى ضحية التعذيب فى الدقهلية!

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الدقهلية

الطفلة جنة

مستشفى شربين

أقدمت أم، على تعذيب طفلتها بحجة منع ابنتها من الذهاب مرة أخرى إلى أهل زوجها المحبوس حاليًا على ذمة قضية مخدرات.

واحتجزت نيابة مركز المنصورة محافظة الدقهلية الأم المتهمة بتعذيب الطفلة وكيها بالنار بقدميها على ذمة تحريات المباحث.

وأقرت الأم التي تدعى، "هدى م. أ.، 26 سنة عاملة بمصنع"، في محضر الشرطة: "كنت أؤدبها ولم أقصد إصابتها أو تعذيبها، كنت أمنعها من زيارة أهل زوجي"، حيث اتهمت بتعذيب طفلتها "جنة ك. ع.،7 سنوات" في قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة.

كما اعترفت الأم أنها سخنت آلة حادة  "سكين" ووضعتها على قدميها حتى لا تذهب إلى هناك مرة أخرى، ولما رأتها عمتها بهذه الحالة أخذتها إلى مستشفى شربين لعلاجها.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغًا من مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة "جنة كريم محمد عبدالحميد، 7 سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بقرية "بدوي"، التابعة لمركز المنصورة، مصابة بجروح وحروق بالقدمين وسحجات بالفخذين والبطن وبجوار العين اليسرى، والحالة العامة مستقرة، وتم وضعها تحت الملاحظة.

ويشار إلى أن مستشفى شربين المركزي استقبلت، أيضًا في شهر سبتمبر الماضي الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، والتي تعرضت للتعذيب على يد جدتها من الأم، وأجريت لها عملية بتر للساق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى المنصورة الدولي متأثرة بإصابتها.


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