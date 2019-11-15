  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
أرشيفية

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدًا

الجماهير الاسبانية

تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين

هيثم زكي وخطيبته

رسالة مؤثرة من خطيبة «هيثم أحمد زكي». ماذا قالت عن وفاته؟

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الثورة الرقمية تتطور في غياب الأديان والأخلاق

ارشيفية

جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة

أرشيفية

الجنس فى المعابد.. هوس البحث عن الشهرة وحصد المال

ترامب

تفاصيل أول مكالمة بين "ترامب" ورئيس أوكرانيا

الطفلة جنة - أرشيفية

كلاكيت ثاني مرة.. «جنة» أخرى ضحية التعذيب فى الدقهلية!

أعمدة الإنارة

أعمدة الإنارة تخطف أرواح المصريين.. من المنقذ؟

تركى ال الشيخ

"هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"

«كاف» يرفض تأجيل مباراة النجم الساحلي والأهلي

الرياضة

النجم الساحلى والاهلى
النجم الساحلى والاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

حقيقة تأجيل موعد مباراة الأهلي و النجم الساحلي

#

دوري الأبطال.. النجم الساحلي يطلب تأجيل مباراة الأهلي

#

"القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى

#

قرار عاجل من "الكاف" بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون

المصريون

الاهلى

النجم الساحلى

رفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، طلب مسئولي النجم الساحلى التونسى بتأجيل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير صحفية تونسية ذكرت فى وقت سابق أن نادى النجم الساحلى استقر على ملعب "رادس" لاستضافة مباراة الأهلى بدلاً من ملعبه بمدينة "سوسة" الذى يخضع حالياً لإصلاحات، إلا أن عدم اعتماد "الكاف" لملعب المباراة وضع مسئولى النادى الملقب بـ"جوهرة الساحل" فى مأزق مع بدء العد التنازلى لإقامة المباراة.

ورفض مسئولو ملعب "مصطفى بن جنات" بمدينة "المنستير" استضافة مباراة النجم الساحلى والأهلى، حيث اشترط مسئولوه إقامة اللقاء بدون حضور الجماهير، فى حين لم يحصل ملعب "الامل الرياضي" على اعتماد "الكاف" لاستضافة المباريات القارية، ليبقى أمام النجم الساحلى خياران لا ثالث لهما، وهما ملعب "الطيب المهيري" بمدينة "صفاقس"، وملعب رادس وكلاهما يقع على نفس المسافة من مدينة "سوسة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "النهضة" تعلن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة
» بث مباشر.. مباراة البرازيل والأرجنتين
» شاهد.. ماذا قال أطفال ليفربول لـ«صلاح»؟
» دولة عظمى تعقد صفقة ضخمة مع السعودية
» "هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"
» ارتفاع ضحايا حريق «إيتاي البارود» لـ 8 أشخاص
» تدريبات استشفائيه للاعبي المنتخب الأولمبي
» «كاف» يرفض تأجيل مباراة النجم الساحلي والأهلي
» قلق في ليفربول بسبب اصابة محمد صلاح
» سر استبعاد محرز من قائمة "محاربو الصحراء"
» "برلمانى" يقدم الشكر للرئيس لإدراج منطقة المثلث ضمن الاستزراع السمكي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه