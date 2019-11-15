  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:07 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي وميركل

اتصال هاتفي من ميركل لبحث الأزمة الليبية مع الرئيس السيسي

وفد قطري في طريقه للسعودية

مفاجأة بالخليج.. وفد قطري في طريقه إلى السعودية

وزير المالية السابق محمد الصفدي

الصفدي يوافق رسميا علي رئاسة الحكومة اللبنانية

الجندي

الجندي : نفسي أسمع عن واحدة فرنسية راكبها عفريت

مقطع من الفيديو

الأمن يستعين بالكلاب البوليسية.. والمتظاهرون يواجهون بـ"أسد"

صورة من الفيديو

فيديو صادم لـ"رونالدو" مع إحدى معجباته

تركي آل شيخ

سر تلميح "آل الشيخ" بغلق هاتفه المحمول

المرشح لانتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة"جو بايدن"

توجيه ألفاظ خارجة لـ"بايدن".. ما الأمر

يسري عزام

داعية إسلامي : ما يفعله الرئيس من " شيم الصالحين"

أنباء عن تعيين حسام البدري مدربًا للأهلى

ضربة موجعة لـ "البدرى" قبل مواجهة جزر القمر

حيلة كويتية تفقد سيدة سعودية رصيدها في البنك

عرب وعالم

بطاقة مصرفية
بطاقة مصرفية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

طالب يذبح سيدة بعدما فشل في اغتصابها

#

جريمة بشعة..كشف لغز ذبح سيدة وابنتها في «النمرس»

#

سعودية تتحرر من العباءة والحجاب في مول تجاري

#

بسبب الحشيش.. القبض على " مصرية" بالكويت

الكويت

#اخبار السعودية

بطاقة مصرفية

فقدت سعودية تقيم في الكويت رصيدها في البنك بعد أن تعرضت لحيلة من نصاب ، قام بمراسلتها من رقم كويتي، تفيد بأن بطاقتها المصرفية قد تم حظرها ، وعليها تحديث بياناتها من خلال رقم تم مرفق بالرسالة.

وعندما استجابت للرسالة وهاتفت الرقم الموجود بالرسالة طلب منها الرقم السري وبيانات البطاقة، وبالفعل أبلغته بها، وعندما ذهبت للتأكد من بطاقتها عادت للعمل وجدت أن رصيدها"490"دينارا قد اختفي، وعندها اكتشفت أن بطاقتها لم تكن موقوفة وتوجهت للشرطة لعمل محضر، وتم تسجيل القضية وجاري البحث عن المحتال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سر استبعاد محرز من قائمة "محاربو الصحراء"
» النواب تقدم الشكر للرئيس لإدراج منطقة المثلث ضمن الاستزراع السمكي
» حيلة كويتية تفقد سيدة سعودية رصيدها في البنك
» ارتفاع أسعار البنزين في إيران وتقنين نصيب الفرد
» احذر.. الأرق يسبب هذه الأمراض
» البنك الأهلي يخفض الفوائد علي هذه الشهادات
» الأرصاد تحذر.. أمطار غزيرة خلال ساعات
» أول صفقات الزمالك الشتوية
» مايا دياب تتحدث عن تجربتها في موسم الرياض
» "صلاح" ينشر صورًا جديدة لمداعبة الأطفال
» نادرة.. غزال بثلاث قرون.. مرة في المليون

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه