توجيه ألفاظ خارجة لـ"بايدن".. ما الأمر

15 نوفمبر 2019 - 02:09 م

وجهت كوريا الشمالية انتقادات لاذعة لنائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة"جو بايدن، واصفة إياه بأنه" كلب مسعور يجب ضربه بالعصي حتى الموت".

وجاء في برقية لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بايدن تجرأ علي المساس بكرامة القيادة العليا لكوريا الشمالية، مضيفة أن "الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة، وأنه يجب ضربها بالعصي حتى الموت".

وأرجعت بعض الصحف السبب إلي نشر إعلان دعائي مصور ينتقد السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،والتي تقضي بالإشادة بالمستبدين والطغاة واستبعاد حلفائهم" حسب تفسيرهم، خاصة أن كلمة المستبدين ظهرت مع الصورةالتي جمعت بين ترامب وزعيم كورياالشمالية" كيم جونج أون".