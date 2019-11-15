علاء مبارك يحذر من هذا الأمر

15 نوفمبر 2019 - 01:48 م

حذّر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك من عقوبة عقوق الوالدين.

وكتب علاء مبارك على حسابه في تويتر : " من أجمل ما قرأت.. البارُ بوالديه لا يميته الله ميتة سوء... برو بوالديكم فوالله سيأتي يوم فلن تجدهم فـ الدُنيا فانية والوقت يمضي.. جمعه مباركة".

وتفاعل متابعو نجل مبارك مع تدوينته، حيث علق أحدهم : " اللهم اجعلنا بارين بوالدينا واحفظهما.. جمعه مباركة عليك يا غالي وعلى سيادة الرئيس مبارك".

وعلق آخر : " البر بالوالدين قصة يكتبها الاباء و يقوم بأدائها الابناء ....اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وارزقنا خير ابنائنا في الدنيا و الاخرة".