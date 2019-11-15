بالفيديو.. خطف مسئول كبير بوزارة الداخلية في بغداد

15 نوفمبر 2019 - 01:39 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لخطف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية العراقية اللواء ياسر عبد الجبار في بغداد قبل 3 أيام، حسب ما تداولته الصحف المحلية.

وسجلت عمليات اختفاء للعديد من الأشخاص منذ حوالي 45 يوما منذ بدأ الانتفاضة الشعبية، التي احتجاجا علي تفشي الفساد.

جدير بالذكر أن ناشطاءعراقيين دونوا عن اختفاء نشطاء في الاحتجاجات والتي وصل عدد القتلى فيها إلي ما يزيد عن 300 قتيل.

http://https//vid.alarabiya.net/2019/11/13/111319EAV/111319EAV___111319EAV_video.webm