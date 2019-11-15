تعليق صادم من "شوبير" على تعادل الفراعنة وكينيا

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الرياضة

شوبير
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شوبير

ملعب اون

تعادل منتخب

علق الإعلامي الكبير ولاعب الأهلى السابق أحمد شوبير، على تعادل المنتحب أمام كينيا بهدف لكل منهم فى افتتاح مشوار تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وقال شوبير"، عبر برنامجه "ملعب on "، "العيال كبرت.. والرجالة عجزت".

وجاء تعليق شوبير بهذه الطريقة مشيرا إلى المستوى المميز للمنتخب الأوليمبى، والذي نجح في الفوز على الكاميرون بنتيجة 2 -1 فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره جزر القمر يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية لتصفيات الكان الإفريقي.


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