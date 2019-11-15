عميد دار العلوم : الكلية رجعت لريادتها بعد اختطاف 70 عاما

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عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة
عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة

إيمان هاني

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تن

جامعة القاهرة

الحجاب

دار علوم

أميرة عز الدين

رد عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، علي موجة الغضب المثارة حاليا بكلية دار العلوم عقب فوز طالبة غير محجبة برئاسة اتحاد الطلاب قائلا :"  مش مستغربين اللي حصل ، التغيير مش سهل في أي شيء".

 و أضاف عبد المحسن خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "رأي عام " المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، الكلية كانت مختطفة منذ أكثر من 70 عاما ، و الفكر المتطرف كان أكثر سيطرة علي الكلية ،معقبا :" إحنا ما اخترناش الطلبة هما اللي اختاروا".

وتابع ، :"إحنا بنستعيد روح الحضارة المصرية القديمة ، معقبا :"الاختيار يعتمد دائما علي الأكفأ و الأجدر ، لا يهمنا بعد فتاة أم شاب ".

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