شاهد.. ضرب وزيرة وطرحها أرضا في عاصمة أوربية

15 نوفمبر 2019 - 01:07 م

تعرضت وزيرة العدل في هونج كونغ للاعتداء، وضربها حتى سقطت أرضا في العاصمة البريطانية لندن.

من جانبها علقت الصين على الاعتداء على وزيرة العدل في لندن، إن بريطانيا تصب " الزيت على النار" في هونج كونغ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إننا نطالب الحكومة في المملكة المتحدة في الوقائع التي تعرضت لها وزيرة العدل، وبذل قصارى جهدها في ضبط الفاعلين لسلامة وامن الصينيين في البلاد.

وكان عدد من المحتجين قد استقبلوا الوزيرة في لندن بهتافات " قاتلة"، وذلك خلال زيارة الوزيرة للعاصمة لندن لأجل الترويج لهونج كونغ باعتبارها مركزا لعقد الصفقات وحل النزاع.

وبحسب بيان الحكومة في هونج كونغ فقد تعرضت الوزيرة لأذي شديد دون ذكر تفاصيل، حيث ظهرت لقطات وهي تسقط على الأرض.



