الجندي: هنبطل نصلي الفجر

15 نوفمبر 2019 - 11:19 ص

استنكر الشيخ خالد الجندي انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع المصرية قائلا :" نص البلد بطل يصلي الفجر بسبب الكلاب بسبب الهبش اللي بنتهبش منهم في الشارع ".



و أضاف الجندي خلال برنامجه " لعلهم يقفهون" المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، :" تعرضت لعقر كلب و بنطلوني اتقطع ،معقبا :" نص بناطيلي اتقطع بسبب الكلاب " .



و طالب الجندي الدولة ببناء معسكرات للكلاب الضالة بعيدا عن السكان قائلا :" جميل تأكّل كلب جعان في الشارع بس أنت كدا سبب في تكاثر الكلاب هي سلامة الإنسان أفضل من الحيوان متأكلش كلب و تعاقب ساكن ، لازم الكلاب الضالة نلاقيلها حل ".

