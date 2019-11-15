محمد ثروت: السيسي عملنا أوبرا جديدة بطراز كلاسيكي

أشاد المطرب محمد ثروت ، بإنشاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، دار أوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلا :"السيسي أقام أوبرا حقيقية عوضتنا عن دار الأوبرا القديم ".
و أضاف ثروت ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام " المذاع عبر فضائية "تن" ، قائلا :" السيسي أقام أوبرا علي الطراز الكلاسيكي ، حيث تم الاستعانة بخبراء الأوبرا بكافة أنحاء العالم لتظهر دار الأوبرا المصرية الجديدة بالشكل الحالي ".
و تابع : دار الأوبرا طراز مصري قديم يجب تطويره و الحفاظ عليه لما يقدمه من فنون مسرحية و شرقية و باليه ".
واحتفل المصريون مساء أمس الخميس بمرور 150 عاما علي الأوبرا الخديوية القديمة بدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم".