» نادرة.. غزال بثلاث قرون.. مرة في المليون

15 نوفمبر 2019 - 10:29 ص

بالرغم من أنه التقط صورة عادية كمئات الصور التي يلتقطها إلا أن ستيفن ليندبرج، في ولاية ميشيجان بالولايات المتحدة، لم يتبن الصورة إلا بعد أن عاد إلي منزله وهي صورة نادرة لا تتكرر إلا مرة في المليون، وهي لغزال بثلاث قرون.

واعتاد ستيفن أن يلتقط صورة يوميا ويشارك بها أصدقاءه علي موقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك، وتعتبر الصورة التي التقطها نادرة إلا أنه لم ينتبه لها إلا بعد عودته للمنزل، خاصة أنه يوجد 30 مليون غزال في أمريكا الشمالي.