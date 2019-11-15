90 غارة إسرائيلية على " غزة".. وخسائر بـ 900 وحدة سكنية

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90 غارة إسرائيلية على غزة

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غزة

غارة إسرائيلية

900 وحدة سكنية

أعلن المكتب الإعلامي في غزة أن قوات الاحتلال قامت بشن 90 غارة على القطاع، وأن 900 وحدة سكنية تعرضت لأضرار مباشرة جراء القصف.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الخسائر منها مادية مباشرة، وأخرى غير مباشرة، بالإضافة إلى ، الخسائر طالت العديد من البنى التحتية في شبكات الصرف والمياه والطرق.

وحمل المكتب الإعلامي سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن جميع الخسائر التي وقعت في القطاع، والتي لم يسلم منها حتى القطاع الزراعي ، والتعليمي، حيث طالت الأضرار 15 مدرسة ومديريتي تعليم.


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