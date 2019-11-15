» عكاشة: "افهموا أبوس إيديكم إحنا في أخطر زمن"

15 نوفمبر 2019 - 12:10 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإسلام يرى أن كل حملة الكتاب إخوة، منوها إلى أن كلمة قبطي تعني مصري وليس مسيحي، معقبا: "توفيق عكاشة قبطي مسلم"، حيث أن القبطية جنسية، وليست دين، معقبًا: "افهموا أبوس إيديكم إحنا في أخطر زمن".



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الأقباط هم المصريون، حيث أن رجال السياسة ورجال العلم عندما يقولون في خطبهم الأخوة الأقباط، فهم يخطئون، حيث أنهم يصفون المسيحيين بأنهم مصريين، ويكون المسلمين لا حق لهم في مصر.

