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على طراز كلاسيكي ..

محمد ثروت: السيسي أنشأ أوبرا حقيقية في العاصمة الإدارية

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محمد ثروت
محمد ثروت

المصريون ـ متابعات

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قال المطرب محمد ثروت، إن الأوبرا تعد رافد من روافد الثقافة المصرية، ومكان متميز، ويقدم ألوان مختلفة من الفنون المحببة للجميع، موضحًا أن المقصود من الأوبرا هو العمل الأوبرالي.
وأشار "ثروت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الخميس، إلى أن بنيان دار الأوبرا الموجود حاليا والمنشأ من 92 تقريبا، كان تعويضا عن الأوبرا التي حرقت، ولكنها مسرح وليست أوبرا حقيقية.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنشأ في العاصمة الإدارية الجديدة أوبرا حقيقية على طراز كلاسيكي، موضحًا أن الأوبرا الموجودة حاليا تضم عدة مراكز فنية وثقافية تحت مظلتها، معلقا: الأوبرا الحقيقية ممكن تشوفها في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، حيث تم الاستعانة بخبراء عالميين لإنشائها.


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