وزير خارجية السعودية يبحث مع بومبيو المستجدات الإقليمية

14 نوفمبر 2019 - 11:10 م

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الخميس، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن ابن فرحان التقى في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، الخميس، بومبيو، خلال زيارته (غير محددة المدة) للولايات المتحدة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وناقشا "آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب".

بدوره، قال بومبيو، عبر حسابه على "تويتر"، إنه عقد "لقاء مثمرا مع وزير الخارجية السعودي".

وأشار إلى أنه هنأ السعودية على اتفاق الرياض، لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.

وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده "تعمل مع السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض، توقيع اتفاق ينهي الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.