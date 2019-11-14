90 غارة إسرائيلية على القطاع بالعدوان الأخير

14 نوفمبر 2019 - 10:50 م

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي شن 90 غارة جوية ومدفعية على مناطق متفرقة من القطاع، خلال عدوانه الأخير.

وقال المكتب، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "خلّف العدوان خسائر مادية مباشرة قيمتها 3 ملايين دولار بحسب التقديرات الأولية، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة".

وأضاف أن 500 وحدة سكنية تعرضت لأضرار بين جزئية وبليغة وكلية، بينها 8 منازل و12 وحدة سكنية هدم كلي، قيمتها التقديرية مليونا دولار".

ولفت المكتب إلى أن خسائر القطاع الزراعي في الأراضي والمزارع وشبكات الري وقوارب الصيد، بلغت أكثر من مليون شيكل (نحو 300 ألف دولار).

وأشار إلى أن مجمل الخسائر في البنية التحتية، من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، بلغت أكثر من مليون شيكل.

وذكر المكتب أن العدوان سبب أضرار بـ12 منشأة تجارية، ووصلت قيمة الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية ما يزيد على 300 ألف شيكل (نحو 90 ألف دولار).

وأوضح أنه بلغت قيمة الخسائر في قطاع النقل والمواصلات، ما يزيد على 200 ألف شيكل (نحو 60 ألف دولار)، نتيجة أضرار في سيارات ووسائط نقل وآليات.

وبحسب البيان، أدى العدوان لإلحاق أضرار جزئية بمقرات ومؤسسات حكومية، منها 15 مدرسة ومديريتي تعليم ومقر أمني، بلغت قيمة أضرارها 100 ألف شيكل (نحو 30 ألف دولار).

وحمل المكتب الإعلامي "إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن كل الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا".وقال: " كل ما يقوم به الاحتلال من قصف وقتل وتخريب، يعد جرائم حرب وفق القوانين والأعراف الدولية".

وتابع "أي محاولة من الاحتلال لقلب الحقائق والادعاء بعدم مهاجمة المدنيين، إنما هي محض كذب وتزييف تفضحه أشلاء الشهداء ودماء الجرحى وحجارة البيوت المدنية الآمنة".

ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت إجمالا عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

وفجر الخميس، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بغزة، بوساطة مصرية.

