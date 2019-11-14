الرئيس الجزائري يعين مسؤولين للبنك المركزي وسوناطراك

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عبد القار بن صالح
عبد القار بن صالح

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عين الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، محافظا ورئيسا تنفيذيا جديدين للبنك المركزي، والعملاق النفطي "سوناطراك".
ونقل التلفزيون الرسمي، أن بن صالح، عين عبد الرحمن أيمن، محافظا جديدا للبنك المركزي، خلفا لعمار حيواني، الذي شغل المنصب بالنيابة منذ أبريل/ نيسان الماضي.
ووجهت انتقادات إلى السلطات، بسبب إبقائها على منصب محافظ البنك المركزي شاغرا لأشهر، بعد تعيين محافظه السابق محمد لوكال، في منصب وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي.
كما نقل التلفزيون الرسمي، أن بن صالح، عين كمال الدين شيخي، رئيسا تنفيذيا جديدا لمجمع "سوناطراك" الحكومي للمحروقات، خلفا لرشيد حشيشي.
وعين حشيشي، نهاية أبريل الماضي، رئيسا تنفيذيا لسوناطراك، خلفا لعبد المؤمن ولد قدور، الذي أنهيت مهامه.
وشيخي، أحد كوادر الشركة، وشغل سابقا مناصب عديدة منها قسم الشراكة مع الأجانب، وبقي خلال السنوات الأخيرة مستشارا في الشركة، لكنه كان مغيبا عن صنع القرار فيها.
وسوناطراك، المصنفة كأكبر شركة في إفريقيا، عرفت في السنوات الأخيرة مرحلة عدم استقرار، وتداول على قيادتها أكثر من 8 رؤساء تنفيذيين في 10 أعوام. -

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