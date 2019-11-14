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6 جرحى في إطلاق نار بثانوية جنوبي كاليفورنيا

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أصيب 6 أشخاص على الأقل بجروح، الخميس، جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وذكر مكتب قائد شرطة لوس أنجلوس، أكبر مدن الولاية، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "مطلق النار رجل يرتدي زيا أسود، وأطلق النار عشوائيا داخل المدرسة الواقعة في منطقة "سانتا كلاريتا"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" المحلية.
وأضاف أنه لم يتضح على الفور ما إن كان الجرحى قد أصيبوا برصاص المسلح أم نتيجة إصابات أخرى.
وأغلقت السلطات المدرسة التي شهدت إطلاق النار، ومدارس أخرى مجاورة في المنطقة.
وحتى الساعة (18.00 ت. غ)، لم تتضح هوية مطلق النار أو دوافعه بحسب المصدر نفسه. -

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