«قلة حيلة».. تعليق مثير للجدل من نبيل الحلفاوي على أداء المنتخب

وصف الفنان نبيل الحلفاوي، الأداء السيئ، الذي ظهر عليه منتخبنا الوطني أمام منتخب كينيا، في المباراة التي انتهت منذ قليل بتعادل المنتخبين بهدف لمثله على ملعب برج العرب، بأنه قلة حيلة.

وكتب "الحلفاوي" تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: "في كلمتين.. تحس طول الوقت بقلة الحيلة".

وكان المنتخب الوطني الأول تعادل مع منتخب كينيا بهدف لمثله على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في أولى جولات تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.