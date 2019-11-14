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حقيقة خبر "بي بي سي" عن وفاة "ذا روك" أثناء تصوير مشهد أكشن

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ذا روك
ذا روك

محمد فضل- متابعات

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وفاة

مشهد

اكشن

ذا روك

كشفت صحيفة مترو البريطانية حقيقة الأنباء المتداولة، عن وفاة "ذا روك"، أثناء تصوير أحد المشاهد.

ووفقًا للصحيفة، فإن الصخرة the rock قد تعرض لنشر خبر زائف عنه بأنه توفي عن عمر يناهز 47 عامًا، وذلك في التقرير الخاطئ التي نشرته صحيفة بي بي سي البريطانية عنه بعنوان: "وفاة دوين جونسون ذا روك عن عمر يناهز 47 عاما بعد فشله في تصوير حيلة".

لم يعلق "ذا روك" على هذه الأخبار، ولكنه، على حد وصفه لصحيفة مترو، لاحظ انتشارها وتصديق جمهوره له، من خلال الكثير من الصور المنشورة على تطبيق الصور إنستجرام Instagram وتحمل نعيًا له.

ولكن يبدو أن رابط بي بي سي مزيف وغير تابع للصحيفة البريطانية، فعند فتحه يتم الانتقال إلى تبويب آخر بدلا من مصدر الأخبار الحقيقي واتضح أنه لا يوجد قصة على صحيفة بي بي سي الحقيقية تحمل هذا العنوان لـ ذا روك.


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