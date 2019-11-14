» 10أحلام مرعبة للإنسان.. من الخنق إلى تساقط الأسنان.. ما تفسيرها؟

14 نوفمبر 2019 - 08:26 م

قد تكون بعض الأحلام مرعبة لدرجة أنها توقظ في منتصف الليل، لكن بمجرد أن تتغلب على الخوف الأولي، تترك هذه الأحلام المزعجة تساؤلات في رؤوسنا.

تقول مفسرة الأحلام، جين تيريزا أندرسون لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إن "الأحلام أو الكوابيس تحدث عندما يعالج دماغنا الحالم الأشياء التي مررنا بها في الأيام القليلة الماضية".

وأضافت: "خط قصة الحلم رمزي، ولهذا من المهم أن نفهم ما يعنيه. لسوء الحظ، لا يمكنك استخدام قاموس الأحلام لتفسير الأحلام، لأن كل حلم وكل رمز حلم شخصي وفريد من نوعه، ولكن هناك تقنيات يمكنك تعلمها لتفسير أحلامك الخاصة وكوابيسك الفريدة".

وهذا ما تعنيه الأحلام العشرة الأكثر رعبًا:

1. الموت أو الإصابة بالمرض

إن ترى نفسك تموت هو أمر محزن للغاية، لكن اطمئن فهذا ليس هاجسًا.

تقول "جين": "إن كوابيس الموت لها أسباب عديدة، تتراوح بين معالجة مخاوفك من الموت، إلى موضوعات أكثر إيجابية وهي ترك المواقف والسلوكيات القديمة تموت لإفساح المجال أمام ولادة طرق جديدة وأفضل".

تضيف: "قد تساعدنا هذه الكوابيس على فهم مخاوفنا ومشاعرنا بشأن ترك طرقنا القديمة تموت حتى نتمكن من النمو والتغيير.. إن التحدي في فهم أحلام الموت هو أننا نميل إلى الاقتناع بالموت الفعلي".

2. الكوارث الطبيعية

تشير الأحلام من هذا النوع إلى القلق من حدوث شيء ما في المستقبل، فالظواهر الطبيعية لا يمكن التنبؤ بها، مما يشير إلى أنك قد تشعر أنك خارج عن السيطرة.

تقول جين: "يمكن أن يعكس الكابوس الشائع المخاوف والمشاعر التي تطغى عليها تمامًا هجمة حتمية، مثل تسونامي".

تضيف: "كل حلم فريد من نوعه، ولكن قد يرتبط بعض الناس بعدم القدرة على مواجهة الطوفان العاطفي أو العقلي، بينما قد يرتبط آخرون بالشعور بأن متطلبات الحياة تتزايد إلى أبعاد هائلة لا يمكن التغلب عليها".

وتابعت: "معظم الناس يتصلون بالمياه في الأحلام باعتبارها عاطفية - إنها تتدفق مثل العواطف".

واستدركت: "من المنظور الصحي، قد يدعوك هذا الكابوس إلى النظر في وضع حدود صحية لما تتناوله، أو لقضاء بعض الوقت - أو العلاج - للتغلب على الأمور العاطفية الساحقة".

وقالت: "بما أن الجسم غالبًا ما يتبع العقل، فقد يكون من المفيد التحقق من احتباس السوائل".

3. الخنق

قالت "جين": "في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث هذا الكابوس عندما يكون أنفك مسدودًا، أو تعاني من الربو، لكنك ستكون على دراية بذلك بالفعل.

وتابعت: "هذا الكابوس أكثر شيوعًا عن الشعور بالقيود، جسديًا، أو نفسيًا، أو عقليًا، أو روحيًا، أو الشعور بالاختناق بسبب انتباه شخص ما أو لأمر يتعلق بحياتك".

وأردفت: "من أجل صحتك ورفاهيتك، عليك أن تفهم المخاوف، التي تعيقك عن شغل مساحتك الشخصية في العالم، والمخاوف التي تحد من طريقة تعبيرك عن نفسك، والمخاوف التي تجعلك تتراجع".

واعتبرت أن "فهم هذه المخاوف هو الخطوة الأولى للتغلب عليها".

4. السقوط

من المحتمل أن يكون معظم الناس قد رأوا أنفسهم يسقطون فجأة، لكنهم يستيقظون قبل أن يصلوا إلى الأرض.

أوضحت "جين" أنه على الرغم من أن الأمر قد يصيب القلب ويتركك في حالة من الذعر، إلا أنه ليس هناك ما يدعو للقلق.

قالت: "تسترشد بما حدث للتسبب في السقوط.. إذا تركت حافة الهاوية، فعليك أن تنظر إلى ما تتخلى عنه في حياتك ؛ إذا انهارت الأرض تحت قدميك، انظر إلى ما يحدث في حياتك".

أضافت: "إذا كنت تتسلق وفقدت قبضتك، فقد يشير ذلك إلى أنك فقدت أهدافك، في حين أن الوقوع في ثقب أسود قد يشير إلى الاكتئاب".

وتابعت: "هذه ليست تفسيرات دقيقة، إنها أمثلة على كيفية التشكيك في حلمك وإيجاد العلاقة في حياتك".

5. الجري عاريًا في الأماكن العامة

إن العثور على نفسك في الأماكن العامة عارًا تمامًا هو شيء نخشاه أو نحلم به أو نحلم به. قد يعني ذلك أنك لا تشعر بالراحة في بشرتك، وقد تكون تعاني من الثقة واحترام الذات.

قالت جين: "هل تشعر أو تخاف من رؤيتك لنفسك؟ ليس الجسد، لكن أن تنظر إلى ما هو في قلبك وعقلك وروحك؟ هل الصورة العامة مهمة بالنسبة لك، ولماذا؟".

وتابعت متسائلة: "هل حان الوقت لأن تكون أكثر شفافية ونزاهة، أو أن تشعر بالرضا عن نفسك الطبيعي الأصيل بدلاً من محاولة الاختباء خلف صورة؟ أم أنك تشعر بالضعف وتحتاج إلى الحماية؟. استكشف هذه الأسئلة وستعرف ماذا تفعل".

6. عدم السيطرة على السيارة

السيارات في الأحلام تمثل طريقك في الحياة. سيارة خارجة عن السيطرة أو مسرعة تعني أنك قد تسير في الاتجاه الخاطئ أو تتحرك بشكل أسرع مما يجب.

قالت جين: "قد يساعدك التفسير على معرفة ما تشعر به خارج نطاق السيطرة ، أو أين تخشى أن تكون خارج نطاق السيطرة. إذا كنت تخشى أن تخرج عن نطاق السيطرة في منطقة معينة من حياتك - إذا كنت مهووسًا بالسيطرة - فقد يصور كابوسك هذا الخوف على أنه يحاول ويخفق في قيادة سيارة خارجة عن السيطرة".

وتابعت: "سيارة بدون فرامل في كابوس قد تساعدك على فهم الضغط، الذي تمارسه على نفسك للاستمرار. من وجهة نظر صحية، إذا كنت تتعلق بهذا المعنى المحتمل لكابوسك الفريد، فاستفسر عن الطريقة، التي يمكنك من خلالها الاسترخاء أو قضاء المزيد من الراحة، وإلا فقد تتجه إلى حادث بدني أو عقلي أو عاطفي أو روحي - أو كل هذه".

7. مطاردة

الأشخاص الذين عادة ما يختبرون الأحلام التي يتم فيها مطاردتهم هم غالبًا من يخافون من المواجهة، وهذا يشير إلى أنك تريد الهروب من مشاكلك بدلاً من مواجهتها.

"هذا الكابوس المرعب قد يساعدك على فهم أنك تهرب من مواجهة شيء ما" ، وفقًا لجين.

"على سبيل المثال، إذا ركضت من حل مشكلة مالية، فسوف تزداد الأمور سوءًا.. سوف يطاردك كما لو كان يطاردك، قد تكون مشغولاً بمشكلة؛ تقدم العمر أو الصحة أو اتخاذ القرار أو أفكارك السلبية أو التشخيص الطبي أو جانب من جوانب حياتك أو حياتك التي تحاول الهروب منها".

"يساعدك تفسير أحلامك على تحديد ما تنفد منه، ما تشعر أنه يطاردك، ثم يمكنك الالتفاف ومواجهة ذلك وحلها، سيساعد هذا الإجراء على استعادة صحتك ورفاهيتك على كل المستويات، وتحسين حياتك بشكل كبير"، وفقًا لمفسرة الأحلام.

8. عدم القدرة على التحرك

"هذا الحلم يحدث أحيانًا عندما يبدأ عقلك في الاستيقاظ، ولكن جسمك يتخلف في وضع الحلم"، وهذا ما يعرف باسم "شلل النوم"، وفق جين.

وأضافت: "عندما نحلم، عضلاتنا تكون غير قادرة على التحرك كثيرًا.. هذه هي الطريقة الطبيعية لمنعنا من النهوض، وتمثيل أحلامنا، والتأذي".

وتابعت: "عندما يكون العقل والجسم خارج التوافق لبضع ثوان، يمكننا أن نحلم بأننا مشلولون، إذا حدث هذا، فما عليك سوى أن تتنفس بهدوء مع العلم أنه سيمر، وسوف".

واستطردت: "في أوقات أخرى، يمكن أن يكون هذا كابوسًا رمزيًا قد يحدث عندما تشعر بالقيود في الحياة، أو تشل - عاطفيًا أو عقليًا - من اتخاذ أي إجراء. يساعدك تفسير كابوسك على تحديد ما يعيقك".

وأشارت إلى أنه "من الناحية الصحية، فإن صحتك العاطفية أو العقلية معرضة للخطر، نظرًا لأن الأمراض الجسدية يمكن أن تتبع الإجهاد العقلي أو العاطفي، فاتخذ خطوات لتعبئة جسمك وتعزيز مرونتك".

9. الأسنان تسقط

وفقًا لـ"جين" أحلام الأسنان يمكن أن تشير إلى نقص الثقة أو الضعف، يمكن أن يمثل أيضًا قلقًا بشأن الشيخوخة أو فقدان شيء أو شخص مهم لبقائك العاطفي.

وقالت: "كن مسترشدًا بالشعور الذي تشعر به في الحلم. هل شعرت بالحرج والصدمة والضعف والتردد في فتح فمك أو دمرت أنك لا تستطيع إعادتهما؟".

وتساءلت: "هل تخشى ما يخرج من فمك أو تشعر بالحرج أو الأسف إزاء شيء قلته؟ ربما يتعلق الأمر بالتواصل والثقة. تصور نفسك بأسنان قوية متألقة تتحدث بكلمات واثقة".

وزادت: "في التقاليد الصينية، ترتبط الأسنان المنهارة أو المتساقطة برواية الأكاذيب وعدم الصدق".

10. غير قادر على العثور على المرحاض

يمكن لمعظم الناس يشعرون بالحاجة إلى تبول، ولكن دون معرفة مكان أقرب مرحاض، ولكن عندما يدخل هذا الخوف المحموم عقلك النائم ، ماذا يعني ذلك؟

على المستوى العملي، قد يخبرك جسمك بالاستيقاظ والوصول إلى الحمام، ولكن هذا قد يعني أيضًا أنك تكافح من أجل السماح بشيء ما.

قالت جين: "يمكن أن يتحقق هذا الحلم عندما يكون لديك المثانة أو الأمعاء بالكامل، ولكن عندما تستيقظ ولا تحتاج إلى مرحاض، فأنت تعلم أنه رمز.