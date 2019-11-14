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تصفيات أفريقيا.. تعادل مخيب لمنتخب مصر أمام كينيا

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

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استهل منتخب مصر، تحت قيادة حسام البدري، مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، بتعادل محبط على أرضه ووسط جماهيره مع كينيا بهدف لمثله.

وجاءت التجربة الرسمية الأولى لحسام البدري في قيادة الفراعنة مخالفة للتوقعات، ليفقد المنتخب نقطتين، ويمنح كينيا تعادلا تاريخيا ضمن المجموعة، التي تضم أيضًا توجو وجزر القمر.

بدأ منتخب مصر بضغط مبكر، وحصل على بعض الفرص على مرمى الكيني.


وفي الدقيقة الخامسة سدد تريزيجيه كرة أرضية تصدى لها الحارس، لكنه سقط بشكل خاطئ، ما أدى لإصابته واستبداله مبكرًا ليخرج بعد سقوطه لعدة دقائق.

سدد حجازي رأسية في الدقيقة 13 من متابعة لركنية، لكنها وصلت سهلة للحارس الكيني.. وأتيحت فرصة أخرى لكهربا في الدقيقة 18، لكنه سدد كرة أرضية في يد الحارس.


مهاجم طنطا في تشكيلة منتخب كينيا لمواجهة منتخب مصر في تصفيات الكان..

وأنقذ محمد الشناوي أول محاولة كينية خطيرة في الدقيقة 21 ليحفظ النتيجة سلبية، ثم تصدى لتسديدة أخرى في الدقيقة 24.

سيطرة بدون خطورة لمنتخب مصر
بمرور الوقت استعاد المنتخب المصري زمام السيطرة، ولكن دون فعالية، حيث لم ترق المحاولات إلى مستوى الخطورة

واستغل كهربا خروجا خاطئا لحارس منتخب كينيا في الدقيقة 42 ليصبح في مواجهة المرمى الخالي، ويسجل أول الأهداف.

وفي الشوط الثاني شارك أحمد سيد زيزو بديلا بالدقيقة 56 على حساب حسين الشحات.

وفي الدقيقة 62 أنقذ أحمد حجازي فرصة كينية خطيرة بفدائية كبيرة، بعد خطأ دفاعي في التغطية والتمركز من لاعبي الفراعنة.

ودفع حسام البدري بمحمد النني بدلا من محمد مجدي قفشة في الدقيقة 65 لتأمين وسط الملعب.

ونجح منتخب كينيا في تعديل النتيجة بهدف في الدقيقة 66، من خطأ ساذج عن طريق محمد النني ثم تداخل بين أحمد فتحي، ومحمد الشناوي لتصل للمهاجم ميكاييل أولونجا، الذي يسدد في الشباك.

بعد الهدف ضغط منتخب مصر للتعويض، ولكن بعشوائية، وشارك أحمد جمعة في قلب الهجوم بدلا من لاعب الوسط عمرو السولية أملا في تغيير الوضع.

وفي الدقيقة 81 كاد منتخب مصر أن يعود للتقدم بكرة أخطاء الحارس في التعامل معها لتمر بين أقدامها، وينقذها الدفاع من أمام خط المرمى ثم تعود بتسديدة أخرى من النني يبعدها الدفاع الكيني.

ظلت المحاولات عشوائية في الدقائق الأخيرة، بل أن منتخب كينيا كاد يسجل الثاني بسبب الرعونة والتسرع.

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