» تخفي إصابتها بالعمى عن أهلها لمدة 38 عامًا.. كيف فعلتها؟

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السيدة العمياء
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محمد فضل- متابعات

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أخفت سيدة بريطانية، تبلغ من العمر 42 عاما، إصابتها بالعمى عن أهلها لمدة 38 عاما، بعد أن توصلت لطرق تمكنها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، تعاني السيدة من متلازمة "مارفن" التي تؤدي لانزياح عدسات العين من مكانها الأصلي.

وتمكنت السيدة من التغلب على حالتها بحفظ منحنيات الطرق، وحفظ عدد الخطوات المطلوبة في بعض الأماكن، وتدريب ذاكرتها على حفظ ملمس السطوح والأشياء.

واعتقدت السيدة أن حالتها طبيعية في بادئ الأمر، وأن الرؤية مشوشة لدى كل الأشخاص، إلا أن الوقت كان متأخراً لإخبار الجميع بحالتها، بعد أن تعايشت معها كل هذا الزمن، وأرادت تجنب نظرات الشفقة.

ولم تعترف السيدة بحالتها إلا بعد سلسلة من الأحداث التي وضعتها في موقف محرج خلال العمل.


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