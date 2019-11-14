فنان شهير يفاجئ الجميع:"باي باي سرطان"

محمد فضل- متابعات
أعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، تعافيه من مرض السرطان، والذي أُصيب به مؤخرًا، وذلك عبر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب "عبدالوهاب": "أصدقائى الأعزاء.. خبر سار.. نتيجة الآشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر.. ده معناه إنّي تقريبًا خفيت.. وهعمل أشعة كمان 3 أشهر للمتابعة.. باي باي chemo .. باي باي cancer.
كان الفنان زكي فطين عبدالوهاب أعلن اكتشافه إصابته بمرض السرطان مطلع العام الجاري، وبالتحديد سرطان في الرئتين "الفص الأيمن والفص الأيسر".
فجر05:01 ص
فجر
05:00
شروق
06:26
ظهر
11:44
عصر
14:42
مغرب
17:02
عشاء
18:32