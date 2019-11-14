فنان شهير يفاجئ الجميع:"باي باي سرطان"

14 نوفمبر 2019 - 06:52 م

أعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، تعافيه من مرض السرطان، والذي أُصيب به مؤخرًا، وذلك عبر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب "عبدالوهاب": "أصدقائى الأعزاء.. خبر سار.. نتيجة الآشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر.. ده معناه إنّي تقريبًا خفيت.. وهعمل أشعة كمان 3 أشهر للمتابعة.. باي باي chemo .. باي باي cancer.

كان الفنان زكي فطين عبدالوهاب أعلن اكتشافه إصابته بمرض السرطان مطلع العام الجاري، وبالتحديد سرطان في الرئتين "الفص الأيمن والفص الأيسر".