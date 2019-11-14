"الإفتاء" تحذف منشورًا أثار جدلًا واسعًا

14 نوفمبر 2019 - 06:26 م

حذفت دار الإفتاء، اليوم الخميس، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن أثار موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة غضب وسخرية.

ونشرت "الإفتاء" حديث نبوي جاء نصه: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه"، اللهم الطف بعبادك يا لطيف".

واضطرت دار الإفتاء إلى حذفه، بعدما لوحظ أن البعض يشكك في صحة الحديث المنسوب للنبي محمد، لأنه حديث ضعيف، فيما هاجمها البعض بإغفال وسائل التكنولوجيا والتقدم والاستعانة بالحماية المدنية لإنقاذ أرواح الناس بدلًا من التكبير فقط.

وأمس الأربعاء، اشتعلت النيران بخط بترول بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، ما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين.





