ردًا على تهديده بالقتل.. إعلامي يتقدم ببلاغ ضد «مرتضى منصور»

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مرتضى منصور واحمد سعيد

فتحي مجدي

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قال الإعلامي، أحمد سعيد، إنه حرر محضرًا بقسم شرطة العجوزة ضد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، ردًا على تهديده له بالقتل.

كان "مرتضى" وجه في مقطع فيديو عبر قناته أمس على موقع "يوتيوب"، تهديدًا إلى ثلاثة إعلاميين، هم: أحمد سعيد، عبدالناصر زيدان، وأحمد أبوالمعاطي، قائلاً: في رده على فيديو مسيء له: "في حقوق بتتاخد بالدم والعيال دي هتتحبس يا هتموت".

وأضاف سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "انتهيت الآن من عمل محضر رسمي في قسم العجوزة ضد كل من مرتضي منصور، ونجليه أحمد وأمير بتهمة السب والقذف والتهديد بالحبس بالاتفاق مع بعض الجهات، والتهديد بالقتل، وأخذ تعهد منهم بعدم التعرض وتحميلهم المسؤولية كاملة في أي مكروه أتعرض له أو تتعرض له أسرتي".

وحمل الأمن مسؤولية حمايته هو وأفراد أسرته بعد قيام مرتضى بإذاعة رقم هاتفه وعنوانه على الشاشة أكثر من مرة..

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين قدمت بلاغًا إلى النائب العام تشكو فيه قيام مرتضى بتهديد صحفي عضو نقابة، ورئيس تحرير جريدة وعضو اتحاد الصحفيين العرب.

وتوجه سعيد بخطاب بعلم الوصول إلى وزير الداخلية طالبًا بتوفير الحماية المناسبة، كما توجه بخطاب إلى رئيس مجلس النواب يحمله مسؤولية حمايته من أي مكروه في حال عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك.

وفي منشور منفصل، أعرب سعيد عن تمسكه بتوجيه اتهام رسمي لـ"مرتضى" الذي قال: إنه يحتمي بحصانته في الإساءة لغيره.

وقال: "فلو كان فعلا زي مابيقول ومابيخافش يطلع يتنازل عن حصانته ويروح للنيابة للتحقيق معاه، لكن عشان الميزان مقلوب هو يشتم وميتحاكمش وميتحاسبش واللي يرد يتغرم ويتحبس فلو كان آخر يوم في عمري هرد على النفس بنفس ولا فارق شخصيات ولا قنوات ولا أي حاجة ومكمل معاك للنهاية قدام الناس".


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