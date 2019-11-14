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تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد تسمم تلاميذ بني سويف

الحياة السياسية

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أرشيفية

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وزيرة الصحة

بني سويف

غادة والى

تحرك عاجل

أصيب عدد من تلاميذ المدارس في مركز الفشن ببني سويف، بمغص وقيء وإسهال، إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.

وعلى الفور اتجهت وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بني سويف؛ للاطمئنان والوقوف على الحالة الصحية للمصابين.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه عند وقوع الحادث جرى الدفع بسيارات إسعاف مجهزة، ونقل التلاميذ إلى مستشفيات "الفشن المركزي، ببا المركزي، وسمسطا"، كما نقل الأهالي عددًا من التلاميذ إلى المستشفيات بمعرفتهم.

ولفت إلى أن التلاميذ يعانون من أعراض تنوعت بين ومغص، وقيء وإسهال، وقدمت لهم الخدمة العلاجية من محاليل وأدوية ومضادات حيوية، موضحًا أن الفريق الوقائي بوزارة الصحة سحب عينات من الأغذية، بالإضافة إلى عينات من قيء التلاميذ والمتحصلات؛ لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها.

وأضاف أن الحالة الصحية للتلاميذ مطمئنة وأجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ويخضعون للعلاج اللازم، موضحًا أن عددًا من التلاميذ خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحسن حالتهم الصحية.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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