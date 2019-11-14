» نتائج قرعة كأس الخليج العربي الـ24

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السعودية

المصريون

كأس الخليج

أقيمت قرعة كأس الخليج في نسختها الـ24 اليوم، الخميس، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، التي أسفرت عن وقوع منتخب السعودية مع الكويت في مجموعة واحدة.

المجموعة الأولى فضمت منتخب قطر صاحب الأرض، ومنتخبات الإمارات، واليمن، والعراق، في حين جاء منتخب السعودية في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت، والبحرين، وعمان، حامل لقب النسخة الماضية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربى "خليجى 24"، التى تقام فى الدوحة، تعديل تأجيل ضربة بداية البطولة 48 ساعة بسبب مشاركة الهلال السعودى فى نهائى دورى أبطال آسيا .

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة يوم 24 نوفمبر الجارى، لكن اللجنة المنظمة قررت تعديل الموعد إلى 26 من الشهر نفسه، بعدما أكد المنتخب السعودى مشاركته فى البطولة.

ويرتبط الهلال السعودى بإياب نهائى دورى أبطال آسيا يوم 24 أمام أوراو ريد دايموندز اليابانى فى اليابان، بعدما فاز فى الرياض ذهابا بهدف دون رد.

وكان كل من الاتحاد الإماراتى لكرة القدم ونظيره البحرين ونظيره السعودى قد أعلنوا مساء الثلاثاء الماضي مشاركة المنتخب الأول لكل منهم فى منافسات البطولة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد السعودى عبر موقعه الرسمى: "إشارة إلى تلقى الاتحاد السعودى خطابًا من اتحاد كأس الخليج العربى لكرة القدم يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة فى بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين فى الدوحة، قرر الاتحاد الموافقة على المشاركة".

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