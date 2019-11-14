» علماء يفجرون مفاجأة عن عمر نهر النيل

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فجرت دراسة قام بها فريق دولي من العلماء، مفاجأة تكشف لأول مرة عن عمر نهر النيل، الذي كان يعتقد أنه ظهر منذ حوالي 6 ملايين عام، مؤكدة أنه تشكل قبل 30 مليون سنة على الأقل، وكان أكبر بخمس مرات، مما كان يعتقد سابقًا، حسب ما نُشر في مجلة "Nature Geoscience " في 11 نوفمبر.

وأجرى علماء من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيطاليا دراسة شاملة لتحديد العمر الحقيقي لنهر النيل، حسب وكالة سبوتنيك.

يقول بلانيت توداي: "لقد درسنا الصخور القديمة ذات الأصل البركاني الموجودة في المرتفعات الإثيوبية، وقمنا بمقارنتها بالرواسب من قاع النيل بالقرب من الدلتا".. وأضاف: "إن الصخور التي تم تحليلها كانت موجودة على نفس الارتفاع منذ ملايين السنين".

وكان يُفترض سابقًا أن نهر النيل ظهر منذ حوالي 6 ملايين عام، إلى أن أثبتت تقنية المحاكاة بالحاسوب أن صخور الوشاح لعبت دورًا مهمًا في ظهور النهر قبل أكثر من 30 مليون سنة.


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