«الأحوال المدنية» السعودية تمنع تسجيل هذه الأسماء

14 نوفمبر 2019 - 02:41 م

شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، على ضوابط تسجيل الأسماء لديها.

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، أن ضوابط تسجيل الأسماء هي، أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب؛ فلا يتم تسجيل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل :"الشريف، السيد، الحاد" ونحو ذلك.

وأشارت إلى أنه :" لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل، "المعروف بكذا ونحو ذلك"، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل، "قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوهما".

وأضافت أنه: "يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل، عبد الرسول، وعبد اللات ونحوهما".

وأكدت: أن من بين الأسماء التي لا ينطبق عليها ضوابط التسجيل، اسم "ملاك"إذ إنه غير مسموح بالتسجيل لديها؛ بسبب صدور فتوى شرعية تقضي بتحريم هذا الاسم؛ بحسب صحيفة عكاظ السعودية.