"مش محجبة".. تشعل النار بين طلاب دار العلوم جامعة القاهرة

14 نوفمبر 2019 - 02:39 م

ردت أميرة رمز الدين رئيس اتحاد طلاب كلية دار علوم القاهرة، على هجوم بعض الطلاب عليها عقب فوزها برئاسة الاتحاد وكونها غير محجبة.وقالت رمز الدين في أول ظهور إعلامي لها ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن": أنا كان معروف إني هفوز بالمنصب ونجحت بالتزكية لأنه مفيش حد أترشح أمامي".وأضافت: أنا تاني رئيس اتحاد بنت في تاريخ الجامعة وأول رئيس اتحاد بشعري، وأعلم أن التغير الفكري لن يحدث مرة واحدة ولكن يحتاج لوقت".وتابعت: أنا كنت عضوة في الاتحاد وصعدت لمنصب أمين اللجنة الثقافية حتى وصلت لمنصب رئيس الاتحاد وعندي كثير من الأنشطة.