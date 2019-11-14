» ابن أصالة يكشف حقيقة انفصال والدته عن "العريان"

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أصالة

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خرج نجل الفنانة السورية، أصالة، خالد الذهبي، عن صمته، بعد الأنباء التي تردد حول انفصال المخرج طارق العريان من والدته، موضحًا أنه لا صحة لهذه الشائعات .

ونشر "خالد" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة لوالدته مع طارق العريان وهو يمسك بيديها في آخر ظهور لهما.

وعلق نجل على الصورة، تعليقًا مطولًا بالإنجليزية على الصورة وجهها لبعض الأشخاص الذي وصفهم بـ ذوي الأحلام الفارغة، في إشارة منه إلى مرددي شائعات طلاق والدته وطارق العريان.

يذكر أن أصالة كانت أصدرت بيانا عبر حسابها على "إنستجرام" تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

جدير بالذكر، أن بعض الاشعات تردد حول علاقة المخرج طارق العريان بفنانة سورية، حيث تزوجها بعد انفصاله عن أصالة وسافر معها للخارج .


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