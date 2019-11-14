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طالبة تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة

الحياة السياسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

سارة أشرف

فازت الطالبة دالين محمد خليل بكلية الإعلام، بمنصب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات وحصولها على 25 صوتا، والطالب مصطفى محمد شريف، بكلية التخطيط العمراني بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب.

الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، قال إن الانتخابات تمت بحيادية وشفافية أمام الجميع، وتقدم نموذجًا مختلفًا للانتخابات الطلابية من عدة جوانب، ومن أهمها المظاهر الحضارية للمنافسة، حيث لم يتم السماع عن أي مشاحنات أو انحياز لأي مجموعة من الطلاب، مشيرًا إلى أن كل أبناء الجامعة هم أبناء التيار الوطني العام، ومؤكدا أن الجامعة ضد العرقية والطائفية والتحيز.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن من ضمن المظاهر الحضارية التي اتسمت بها الانتخابات الطلابية، وجود 20 كلية بالجامعة، منها 9 كليات تمت بها انتخابات حتى النهاية، وباقي الكليات تم بها الفوز بالتزكية، وهو ما يمثل أحد أشكال الديمقراطية الانتخابية، لافتًا إلى أن التعيين لم يحدث إلا في كليتين فقط بسبب عدم اكتمال النصاب.


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