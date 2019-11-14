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ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"
ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

علي محمود

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منح الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وسام زايد" أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الوسام يأتي تقديرًا للعلاقات لتاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتثمينًا لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كل الأصعدة.

يذكر أن بز زايد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة.  


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