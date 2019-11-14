» حلا شيحة: "أفلامي القديمة مكنتش أنا"

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يبدو أن حالة الجدل التي تثيرها الفنانة حلا شيحة لن تنتهي، حيث خرجت بتصريحات جديدة عن سبب إجرائها عملية تجميل في أنفها، ورأيها في عمليات التجميل بشكل عام، ما عرضها لموجة من الانتقادات .

وقال حلا شيحة، خلال لقائها في برنامجCutheCrap"، المذاع على الـ "يوتيوب"،إن "هناك من سألني عن إجرائي لعمليات تجميل لأظهر أصغر، ولكن هذا ليس صحيحا، أجريت عملية التجميل في أنفي لأن في الأساس الشكل الذي ظهر به أنفي في أعمالي القديمة ليس هو شكلي الأصلي".

وأضافت: "في صغري كنت طفلة مشاغبة، وعندما كنا نعيش في العجمي كنت أقفز على السور وأقوم بمغامرات، وفي مرة سقطت على وجهي وكُسر أنفي، وعندما التحم كان هناك تكيس، وإذا نظرت لأنوف شقيقاتي ووالدي لن تجد هذه العظمة، وكذلك في صغري، فأنا طلبت من الطبيب أن يجري العملية بعدما اضطلع على صوري في صغري وطلبت منه نفس شكل الأنف".

وأكدت حلا شيحة أنها ليست ضد عمليات التجميل وأن من حق كل فتاة محاولة الوصول للأجمل.

واختتمت حديثها، قائلة "ضد السؤال عن السن والتعجب أن هناك من يبدأ حياته في سن متقدم، هذا حق كل شخص أن يعيد حساباته ويقرر التغيير في أي وقت، وبعد قراراتي في تغيير حياتي أشعر أني صغرت 10 سنوات عن عمري".


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