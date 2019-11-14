  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:01 م
بحث متقدم
الأحوال المدنية السعودية

«الأحوال المدنية» السعودية تمنع تسجيل هذه الأسماء

أميرة رمز الدين

"مش محجبة".. تشعل النار بين طلاب دار العلوم جامعة القاهرة

بشار الأسد

«الأسد» يفجر مفاجآت جديدة عن مقتل البغدادي وبن لادن

تلاميذ

إصابة 60 تلميذًا بحالة تسمم ببنى سويف

لحظة اختطاف مسئول عراقي

شاهد.. لحظة اختطاف مسئول عراقي وسط بغداد

الفقي

"الفقي": مبارك صرح لي بهذا الشيء

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

"الجندي": الفساد محدش يقدر يمنعه

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

تطور مفاجئ.. السعودية تتجه لإلغاء تأشيرة "عامل" نهائيا

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يعلن موعد اعتزال هذا النجم

«السكة الحديد» تعلن شروط ومواعيد مسابقة تعيينات جديدة

الحياة السياسية

محطة مصر للسكة الحديد
محطة مصر للسكة الحديد

علي محمود

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

#

تعرف على مواعيد تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

#

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تحديد موعد اختبارات مسابقة المهندسين رقم ( 1 ) لعام 2019 لاختيار أفضل المتقدمين، لتعيين 150 مهندسًا تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - الكترونيات- اتصالات - مدني - عمارة) اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري، بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمركز تقييم القدرات والمسابقات بشارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، على أن يتم حضور المتقدمين للامتحان قبل الموعد المحدد بساعة لتسجيل البيانات.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، على ضرورة التزام المتقدمين بالحضور ببطاقة الرقم القومي سارية، ولا يسمح بالدخول بدونها، وعدم السماح بالدخول بالموبايل، وكذلك عدم التخلف عن الموعد المحدد لكل تخصص؛ طبقا للجدول المرفق؛ علما بأنه في حالة وجود أي استفسارات  أخرى بالخصوص، يتم الرجوع إلى المنطقة والمكان الذي تم تقديم الأوراق به .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" ينتظم فى برنامجه العلاجي بالإمارات
» كواليس مران الأهلى الأخير
» زوجة يونس شلبي تكشف عن الحلم الذي مات بعده مباشرة
» مستشار بأكاديمية ناصر: العالم يلهث عشان يستفاد من خبرتنا
» ابن أصالة يكشف حقيقة انفصال والدته عن "العريان"
» فنانة شهيرة تنهار على الهواء وتردد: "لا أقبل بذلك"
» طالبة تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة
» أحمد صيام: حذروني من عادل إمام ولكني فوجئت بهذا الأمر
» الأهلى يواجه الاتصالات وديًا استعدادًا للجونة
» حلا شيحة: "أفلامي القديمة مكنتش أنا"
» «السكة الحديد» تعلن شروط ومواعيد مسابقة تعيينات جديدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه